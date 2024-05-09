Özgür Özel akraba atamalarını geri aldırdı: Gözünün yaşına bakmam

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel akraba atamalarını geri aldırdı: Gözünün yaşına bakmam
CHP Genel başkanı Özgür özel CHP’li belediyelerde son günlerde çokça eleştirilen Akraba atamalarını çok sert eleştirdi. Özel “Belediyede akraba, eş dost işi ve paralı pullu işlere bulaşanların gözünün yaşına bakmam” ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerden zaferle çıkan CHP’de bazı belediyelerde akraba atamaları gündemi bir hayli meşgul etti. Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Belediyesi iştirak şirketlerinden birisinin yönetim kurulu başkanlığına yeğenini atadı.

Bu atama sonrasında hem Bozbey’e hem de CHP yönetimine eleştiriler adeta yağmur gibi geldi.

Eleştirilerin odağındaki isim Mustafa Bozbey hem sosyal medyada hem de ana akımda oldukça yer tutan bu atama kararının ardından geri adım atarak “tartışmalara mahal vermemek” adına atama kararını geri aldığını söylemişti.

chpli-mustafa-bozbey-yegenini-belediye-sirketine-baskan-olarak-atadi.webp

“GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAM”

Tartışmalı atama kararının ardından gözler CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e çevrildi. Özel’in konu hakkındaki açıklaması merak konusu olurken ilk açıklamasını gazeteci İsmail Saymaz’a yapan Özel sert ifadelerde bulundu.

Bu konuda hiç tavizlerinin olmadığını ifade eden Özel, durumu asla kabul etmediklerini açıkladı. Bu tarz atamaların toplumda CHP’ye duyulan güveni sarsacağını aktaran Özel, “Atamaların geri alınması gerekiyor. Aksi takdirde parti hukuku içinde ne yapmamız gerekirse onu yaparız. Bana yapılan her kusuru, partideki her hatayı affedebilirim.

Ama belediyede akraba, eş, dost işi ve paralı pullu işlere bulaşanların gözüne yaşına bakamayız.

Geçmişte de yapmadım. Bursa’da üç belediyemiz var. Bugün de yapmam. Yapanın da gözünün yaşına bakmam.” şeklinde sert açıklamalarda bulundu.

ppd3qda5-e2jfccgr8gaeg.webp

İMAMOĞLU’NUN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Bursa’daki skandal sonrasında sosyal medyada İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yılında akraba atamalarına ve liyakat hakkında yaptığı açıklamalar yeniden dolaşıma sokuldu. İmamoğlu bu konu hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Derhal gereğini yapmalılar. Burası eş, dost, akraba yeri değil kardeşim. Kim ise fark etmez. Ben de aynı şeyi yapıyorsam, benim partim de hesap soracak, kendi vicdanı da hesap soracak. Gitsin marifetini başka yerde göstersin. Bu konuda çok netiz. Bu konuda taviz yok”

1200x675-cmsv2-0b4b6ef4-3d88-5475-85a6-4ee73385fef7-4068220.webp

NE OLMUŞTU?

Yerel seçimlerde AKP’den CHP’ye geçen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştirak şirketlerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) Yönetim Kurulu Başkanı olarak atadığı ortaya çıkmış bu konu gündemde epey tartışma konusu olmuştu.

mustafa-bozbey-furkan-bozbey-oyxp-cover.webp

İlgili Haberler
Fatih Portakal canlı yayında çılgına döndü. CHP'li isme ateş püskürdü. Bazılarında hiç utanma yok
Yeğenini belediye şirketine başkan atamıştı: Kararını geri aldı
Son Haberler
İsrail Biden'a cevap verdi: Buyun ağmeyeceğiz Dünya
İsrail Biden'a cevap verdi: Buyun ağmeyeceğiz
Dünya Real Madrid Bayern Münih maçında yaşanan pozisyonu konuşuyor Spor
Dünya Real Madrid Bayern Münih maçında yaşanan pozisyonu konuşuyor
Cemal Enginyurt canlı yayında Bülent Arınç'ı taklit etti Gündem
Cemal Enginyurt canlı yayında Bülent Arınç'ı taklit etti
Yetmez ama evetçi Nişanyan öğretmen cinayetini savundu. Aşağılık sözlerle Atatürk'e saldırdı Gündem
Yetmez ama evetçi Nişanyan öğretmen cinayetini savundu. Aşağılık sözlerle Atatürk'e saldırdı
Beyin sisi hayatı nasıl etkiliyor? Beyin Sisi deyip geçmeyin. Uzmanlar uyarılarını sıraladı Sağlık
Beyin sisi hayatı nasıl etkiliyor? Beyin Sisi deyip geçmeyin. Uzmanlar uyarılarını sıraladı
62 suçtan aranıyordu. Nihayet Adana'da yakalandı Yerel Haberler
62 suçtan aranıyordu. Nihayet Adana'da yakalandı
Her şeye ceza yazamayacaklar. Trafikte yeni dönem Gündem
Her şeye ceza yazamayacaklar. Trafikte yeni dönem