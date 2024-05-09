Özgür Özel akraba atamalarını geri aldırdı: Gözünün yaşına bakmam

Yerel seçimlerden zaferle çıkan CHP’de bazı belediyelerde akraba atamaları gündemi bir hayli meşgul etti. Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Belediyesi iştirak şirketlerinden birisinin yönetim kurulu başkanlığına yeğenini atadı.

Bu atama sonrasında hem Bozbey’e hem de CHP yönetimine eleştiriler adeta yağmur gibi geldi.

Eleştirilerin odağındaki isim Mustafa Bozbey hem sosyal medyada hem de ana akımda oldukça yer tutan bu atama kararının ardından geri adım atarak “tartışmalara mahal vermemek” adına atama kararını geri aldığını söylemişti.

“GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAM”

Tartışmalı atama kararının ardından gözler CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e çevrildi. Özel’in konu hakkındaki açıklaması merak konusu olurken ilk açıklamasını gazeteci İsmail Saymaz’a yapan Özel sert ifadelerde bulundu.

Bu konuda hiç tavizlerinin olmadığını ifade eden Özel, durumu asla kabul etmediklerini açıkladı. Bu tarz atamaların toplumda CHP’ye duyulan güveni sarsacağını aktaran Özel, “Atamaların geri alınması gerekiyor. Aksi takdirde parti hukuku içinde ne yapmamız gerekirse onu yaparız. Bana yapılan her kusuru, partideki her hatayı affedebilirim.

Ama belediyede akraba, eş, dost işi ve paralı pullu işlere bulaşanların gözüne yaşına bakamayız.

Geçmişte de yapmadım. Bursa’da üç belediyemiz var. Bugün de yapmam. Yapanın da gözünün yaşına bakmam.” şeklinde sert açıklamalarda bulundu.

İMAMOĞLU’NUN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Bursa’daki skandal sonrasında sosyal medyada İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yılında akraba atamalarına ve liyakat hakkında yaptığı açıklamalar yeniden dolaşıma sokuldu. İmamoğlu bu konu hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Derhal gereğini yapmalılar. Burası eş, dost, akraba yeri değil kardeşim. Kim ise fark etmez. Ben de aynı şeyi yapıyorsam, benim partim de hesap soracak, kendi vicdanı da hesap soracak. Gitsin marifetini başka yerde göstersin. Bu konuda çok netiz. Bu konuda taviz yok”

NE OLMUŞTU?

Yerel seçimlerde AKP’den CHP’ye geçen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştirak şirketlerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) Yönetim Kurulu Başkanı olarak atadığı ortaya çıkmış bu konu gündemde epey tartışma konusu olmuştu.