Engelli çocuğunu timsahlarla dolu kanala atarak yem etti. Böyle canilik görülmedi

Kaynak: Sputnik
Engelli çocuğunu timsahlarla dolu kanala atarak yem etti. Böyle canilik görülmedi
Güney Hindistan’da işitme ve konuşma engelli çocuklarını timsahların olduğu kanala atarak öldürdüler.

Dünya basınını sarsan bir olay yaşandı. İddialara göre Güney Hindistan’da bir kadın engelli çocuğunu yük olarak gören kocasıyla tartıştı.

6 yaşındaki işitme ve konuşma engelli çocuğunu alan kadının timsahlarla dolu kanala attığı ileri sürüldü.

Komşuların ihbaerı üzerine polis ekipleri hemen harekete geçti. Dalgıçlar kanaldan çocuğun cesetini çıkardı.

Çocuğun cesedinin timsahın çenesinden çıkarıldığı da iddia edildi.

Polis ekipleri açıklama yaparak çiftin tutuklandığını söyledi. Olay dünya basınında büyük tepki topladı.

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Öte yandan Polis müfettişi Krishna Barakeri basına şöyle dedi:

Cumartesi gecesi aynı konuyla ilgili artan tartışmanın ardından Savitri'nin oğlunu akşam 21.00 civarında timsahların olduğu nehre bağlı bir atık kanalına attığı iddia edildi.

Hindistan'da Hint timsahları oldukça yaygındır. Hint timsahı tatlı suda yaşarlar ve insanlara nadir de olsa saldırırlar.

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