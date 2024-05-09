100 hostes aniden hastalandı! Ünlü hava yolu şirketi 90 uçuşu iptal etti

Hindistan’ın önde gelen havayolu şirketlerinden biri olan Air India Express için ilginç bir gelişme yaşandı.

100 HOSTES ANİDEN HASTALANDI

Şirket, ani hastalık izni talepleri nedeniyle uçuş programında önemli değişiklikler yapmak zorunda kaldığını duyurdu.

Şirketin CEO’su Aloke Singh, kabin görevlilerinin çoğunun uçuşlardan hemen önce hastalandıklarını ve bu durumun operasyonları olumsuz etkilediğini ifade etti.

Air India Express, iptal edilen uçuşları telafi etmek için mevcut tüm kaynaklarını harekete geçirdiğini ve uçuş takviminde gerekli düzenlemeleri yaptığını açıkladı, ancak hastalık izinlerinin detayları hakkında bilgi vermedi.

PROTESTO İDDİASI

Öte yandan, Air India Express Çalışanları Sendikası (AIXEU), personelin maaş ve terfi konularındaki adaletsizliklere dikkat çekmek ve bunları protesto etmek için hastalık izni kullanarak iş bıraktığını iddia etti.