100 hostes aniden hastalandı! Ünlü hava yolu şirketi 90 uçuşu iptal etti

Kaynak: Haber Merkezi
100 hostes aniden hastalandı! Ünlü hava yolu şirketi 90 uçuşu iptal etti
Air India Express’te 100’den fazla hostes hastalık izni talep etti, 90’dan fazla uçuş iptal oldu.

Hindistan’ın önde gelen havayolu şirketlerinden biri olan Air India Express için ilginç bir gelişme yaşandı.

100 HOSTES ANİDEN HASTALANDI

Şirket, ani hastalık izni talepleri nedeniyle uçuş programında önemli değişiklikler yapmak zorunda kaldığını duyurdu.

Şirketin CEO’su Aloke Singh, kabin görevlilerinin çoğunun uçuşlardan hemen önce hastalandıklarını ve bu durumun operasyonları olumsuz etkilediğini ifade etti.

Air India Express, iptal edilen uçuşları telafi etmek için mevcut tüm kaynaklarını harekete geçirdiğini ve uçuş takviminde gerekli düzenlemeleri yaptığını açıkladı, ancak hastalık izinlerinin detayları hakkında bilgi vermedi.

ucak1.jpg

PROTESTO İDDİASI

Öte yandan, Air India Express Çalışanları Sendikası (AIXEU), personelin maaş ve terfi konularındaki adaletsizliklere dikkat çekmek ve bunları protesto etmek için hastalık izni kullanarak iş bıraktığını iddia etti.

Son Haberler
Cemal Enginyurt canlı yayında Bülent Arınç'ı taklit etti Gündem
Cemal Enginyurt canlı yayında Bülent Arınç'ı taklit etti
Yetmez ama evetçi Nişanyan öğretmen cinayetini savundu. Aşağılık sözlerle Atatürk'e saldırdı Gündem
Yetmez ama evetçi Nişanyan öğretmen cinayetini savundu. Aşağılık sözlerle Atatürk'e saldırdı
Beyin sisi hayatı nasıl etkiliyor? Beyin Sisi deyip geçmeyin. Uzmanlar uyarılarını sıraladı Sağlık
Beyin sisi hayatı nasıl etkiliyor? Beyin Sisi deyip geçmeyin. Uzmanlar uyarılarını sıraladı
62 suçtan aranıyordu. Nihayet Adana'da yakalandı Yerel Haberler
62 suçtan aranıyordu. Nihayet Adana'da yakalandı
Her şeye ceza yazamayacaklar. Trafikte yeni dönem Gündem
Her şeye ceza yazamayacaklar. Trafikte yeni dönem
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Dzeko'nun neden antrenmanda yer almadığı ortaya çıktı Spor
Dzeko'nun neden antrenmanda yer almadığı ortaya çıktı