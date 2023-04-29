Doğaya insanın yaptığı kötülüğü kimse yapmıyor. Pelikanın midesinden pet şişe çıktı

Doğaya atılan bir pet şişe doğal yaşamı nasıl etkiliyor. İşte o durumun görüntüsü. Pelikan pet şişeyi yutunca olanlar oldu. İmdadına görevliler yetişti.

Doğaya insanın yaptığı kötülüğü kimse yapmıyor. Pelikanın midesinden pet şişe çıktı

Adına 'doğal yaşam parkı' denilmiş ama pek de doğal olmadığı DHA'nın geçtiği bu görüntüyle ortaya çıktı. Kendini bilmez bir ziyaretçinin attığı pet şişe o doğal yaşam parkında yaşayan pelikanın midesinden çıktı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki doğal yaşam parkı Ormanya'da bulunan bir pelikanın midesinden, ziyaretçiler tarafından atıldığı tahmin edilen pet şişe çıkarıldı.

Kartepe ilçesinde bulunan doğal yaşam parkı Ormanya'daki bir pelikan, ziyaretçi tarafından atıldığı tahmin edilen pet şişeyi yuttu. Görevlilerin durumu fark etmesi üzerine doğal yaşam parkındaki veterinerler, pelikana müdahalede bulundu. Pelikanın midesindeki pet şişe çıkarıldı. Pelikan yeniden gölete bırakılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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