Doğayla sanatın buluşma noktası: Baksı Müzesi

2014 yılında Avrupa Konseyi Müze Ödülü ve TBMM Onur Ödülü gibi prestijli ödüller kazanan Baksı Müzesi, sanatseverleri ve doğa tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Ziyaretçiler, şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkararak müzeye ulaşmanın keyfini yaşıyor.

EŞSİZ BİR YOLCULUK

Şehir merkezinden yaklaşık 45 kilometrelik bir rota boyunca Çoruh Nehri kıyısından ilerleyerek müzeye ulaşan ziyaretçiler, yolculukları sırasında bölgeye özgü bitki örtüsü ve ağaç türleriyle karşılaşıyor. Bu doğal güzellikler, özellikle ilkbahar aylarında ayrı bir görsellik sunuyor. Yol boyunca çekilen fotoğraflar, ziyaretçilerin unutulmaz anılar biriktirmesine olanak tanıyor.

DOĞA VE SANAT İÇ İÇE

Baksı Müzesi'ni ziyaret edenler, müzenin çevresindeki dere ve şelalelerin ferahlatıcı atmosferinde doğayla baş başa kalmanın yanı sıra sanatsal etkinliklere katılma fırsatı buluyor. Müzenin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, bölgenin dört mevsim farklı güzellikler sunduğunu belirtiyor. İlkbaharda yeşil ve çiçeklerin kendini göstermesiyle, ziyaretçilerin yolculuk boyunca eşsiz manzaralarla karşılaştığını vurguluyor.

"GECESİYLE GÜNDÜZÜYLE SON DERECE HEYECANLI"

Koçan, müze ve çevresindeki doğal güzelliklerin ziyaretçileri nasıl etkilediğini şu sözlerle anlatıyor: "Ara yollardan geçerken kavak ağaçlarının yarattığı ritim olağanüstü. Çoruh Nehri'nin gümüş parlaklığıyla buraya geliyor olmak başka bir şey. Daha sonra yeşil ve çiçekler kendini göstermeye başlıyor. Bu yolculuk doğayla insan ilişkisinin en derin halini sunuyor."

DOĞAL GÜZELLİKLER VE YEREL YAŞAM

Ziyaretçiler, güzergah boyunca köylerden geçerken yerel yaşamı gözlemleyip, köylülerin misafirperverliğiyle karşılaşıyor. Koçan, bu yolculuğun sadece doğa değil, insan ilişkileri açısından da zengin deneyimler sunduğunu belirtiyor: "Köylere uğrarsınız, oradaki hayatı izlersiniz. Yoldaki cömertlik, doğanın sunduğu güzelliklerle birleşince, bu 45 kilometrelik rota unutulmaz anılarla dolu bir yolculuğa dönüşüyor."

ZİYARETÇİLERİN GÖZÜNDEN BAKSI MÜZESİ

Ziyaretçilerden Kübranur Çil, müzenin konumunun ve çevresindeki doğal güzelliklerin kendisini çok etkilediğini ifade ediyor: "Müzenin konumu, coğrafyası çok güzel. Buraya gelirken papatya tarlaları, düğün çiçekleri ve birçok bölgeye özgü bitkiyi görme fırsatı bulduk."

Şilan Beyhan ise özellikle Çoruh Nehri'nin dağlarla buluşmasının ve ilkbahar renklerinin büyüleyici olduğunu belirtiyor: "Çoruh'a ev sahipliği yapan bu bölgeyi herkesin gelip görmesini tavsiye ediyoruz."