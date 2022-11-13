13 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Doğmamış Kovid varyantına isim: Pi

Güney Afrika’da bir araya gelen virüs ve salgın hastalık uzmanları, kış mevsimine girilirken, ‘Kovid-19 virüsünde yeni ve daha ölümcül varyant riskinin sürdüğü’ uyarısında bulundu. Henüz ortaya çıkmasa da yeni varyant için kullanılacak ismin Yunan alfabesinde Omicron’dan sonra gelen harf olan ‘Pi’ olacağı belirtildi.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 02:30
Takip Et

Doğmamış Kovid varyantına isim: Pi

Doğmamış Kovid varyantına isim: Pi
+
Aa
-

Dünya çapında 660 milyon kişiye bulaşan, 6.5 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açan Kovid-19 salgını artık neredeyse birçok ülkenin gündeminden çıkıyor. Buna karşılık, artan vakalar uzmanları endişelendiriyor. Yeni Kovid varyantı henüz ortaya çıkmadı ancak ismi şimdiden belirlendi. Yeni varyant için Yunan alfabesinde Omicron’dan sonraki harf olan ‘Pi’ kullanılacak.

Karar’ın aktardığına göre; Güney Afrika’da dünyanın dört bir yanından virologların bir araya geldiği toplantıda, bilim insanları aşıların etkisine vurgu yaptı. Aşılama ve önceki enfeksiyonlarla gelen toplum bağışıklığının, pandeminin tehdit boyutunu azalttığı görüşü paylaşıldı. Omicron’un geçen bir yılda birçok farklı alt varyantının görüldüğüne dikkat çeken bilim insanları, buna karşın ‘yeni bir isim gerektirecek boyutta’ mutasyonların yaşanmadığını söylüyor. Bu durumu ‘büyük şans’ olarak nitelendirilen araştırmacılar, yeni ve daha bulaşıcı ya da ölümcül varyant riskinin sürdüğü uyarısında bulunuyor. Uzmanlar geçtiğimiz yıl ortaya çıkan Omicron varyantının Delta’nın yerini almasına benzer şekilde, kış mevsiminde yeni bir varyantın ortaya çıkma riskinin sürdüğü uyarısını yapıyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
1
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
2
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿Bir lider rakiplerini ezdi geçti
3
﻿Bir lider rakiplerini ezdi geçti
﻿Bir lider rakiplerini ezdi geçti
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
4
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
﻿Atatürk'ü anma programında Abdülhamid'i andılar. Moğollar’dan 15 Temmuz’a...
5
﻿Atatürk'ü anma programında Abdülhamid'i andılar. Moğollar’dan 15 Temmuz’a...
﻿Atatürk'ü anma programında Abdülhamid'i andılar. Moğollar’dan 15 Temmuz’a...
﻿“Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” sloganları atılmıştı... Anıtkabir'deki saygısızlığa suç duyurusu
6
﻿“Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” sloganları atılmıştı... Anıtkabir'deki saygısızlığa suç duyurusu
﻿“Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” sloganları atılmıştı... Anıtkabir'deki saygısızlığa suç duyurusu
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
7
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
﻿Zonguldak'ta ev yangını 1 can aldı
﻿Zonguldak'ta ev yangını 1 can aldı
﻿Zonguldak'ta ev yangını 1 can aldı
﻿Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 13 bin öğrenci alınacak
﻿Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 13 bin öğrenci alınacak
﻿Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 13 bin öğrenci alınacak
﻿Zigana Geçidi'nde toprak kayması
﻿Zigana Geçidi'nde toprak kayması
﻿Zigana Geçidi'nde toprak kayması
﻿ABD'de hava gösterisinde 2 uçak çarpıştı
﻿ABD'de hava gösterisinde 2 uçak çarpıştı
﻿ABD'de hava gösterisinde 2 uçak çarpıştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.