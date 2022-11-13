Doğmamış Kovid varyantına isim: Pi

Dünya çapında 660 milyon kişiye bulaşan, 6.5 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açan Kovid-19 salgını artık neredeyse birçok ülkenin gündeminden çıkıyor. Buna karşılık, artan vakalar uzmanları endişelendiriyor. Yeni Kovid varyantı henüz ortaya çıkmadı ancak ismi şimdiden belirlendi. Yeni varyant için Yunan alfabesinde Omicron’dan sonraki harf olan ‘Pi’ kullanılacak.

Karar’ın aktardığına göre; Güney Afrika’da dünyanın dört bir yanından virologların bir araya geldiği toplantıda, bilim insanları aşıların etkisine vurgu yaptı. Aşılama ve önceki enfeksiyonlarla gelen toplum bağışıklığının, pandeminin tehdit boyutunu azalttığı görüşü paylaşıldı. Omicron’un geçen bir yılda birçok farklı alt varyantının görüldüğüne dikkat çeken bilim insanları, buna karşın ‘yeni bir isim gerektirecek boyutta’ mutasyonların yaşanmadığını söylüyor. Bu durumu ‘büyük şans’ olarak nitelendirilen araştırmacılar, yeni ve daha bulaşıcı ya da ölümcül varyant riskinin sürdüğü uyarısında bulunuyor. Uzmanlar geçtiğimiz yıl ortaya çıkan Omicron varyantının Delta’nın yerini almasına benzer şekilde, kış mevsiminde yeni bir varyantın ortaya çıkma riskinin sürdüğü uyarısını yapıyor.