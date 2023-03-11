Doğru Parti Ata İttifakı’ndan çekildi

Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi’yle kuracakları Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının Sinan Oğan olduğu açıklandı.

Bu açıklamanın ardından Doğru Parti Ata İttifakı’ndan çekildiğini açıkladı.

Doğru Parti’nin açıklaması şöyle:

YÜCE TÜRK MİLLETİ

Anayasamıza göre mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3. cü kez Cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değildir.

Kamuoyunu ve tüm siyasi partileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar aday olması halinde Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz etmeye çağırıyoruz.

Anayasamız bireylere bu konuda Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz hakkı vermektedir. Adaylığı halinde kişisel itiraz dilekçesinin örneği kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ülkemizi mevcut 2 ittifaka mahkum etmemek amacı ile 3. cü bir ittifakı kuracağımızı daha evvel kamuoyuna açıklamıştık.

Kuracağımız ittifakın temel amacı; Atatürk İlke ve devrimlerini korumak Anayasanın ilk 6 maddesinin değişmezliği esasında ülkenin bölünmez bütünlüğü ve laiklik konusunu kırmızıçizgimiz olarak ortaya koymaktır. Bu amaçla Zafer Partisi ve Adalet Partisi ile milletvekili seçimi için ittifak kurma konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Görüşmeler esnasında Cumhurbaşkanı adayı gösterme konusunda mutabakat oluşmamıştı.

Doğru parti olarak 3. Bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarmanın Cumhur İttifakına hizmet edeceği ve Partimizi bir bölen durumuna düşüreceği inancındayız.

İttifak görüşmelerinde bugüne kadar varılan ilkelerin dışında son anda Cumhurbaşkanı adayı olarak Sinan Ogan’ın çıkarılmak istenmesi üzerine görüşmelerimiz bitmiştir.

Doğru Parti olarak bu ittifakın içinde olmadığımızı Yüce Türk Milleti’ne duyururuz.

Emperyalizm ve neoliberalizm boyunduruğunda ki Türkiye’mizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerini tekrar egemen kılmak, hep birlikte üreten, ürettiğini adil bölüşen kamucu planlı kalkınma anlayışıyla güçlü bir sosyal devlet oluşturmak temel politikamızdır.

Doğru Parti kuruluş amacı olan bu politikaları, hiçbir dayatmaya boyun eğmeden her zeminde savunmaya, Türk milletine anlatamaya devam edecektir.

ÜMİT ÖZDAĞ DUYURDU

Öte yandan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, “ATA ittifakı imza töreni ve ATA ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan'ın adaylığının açıklanması için düzenlediğimiz tören saat 14.00'de Zafer Partisi Genel Merkezinde gerçekleştirilecek. Türk Milleti 1921 Anayasasını savunan 2 ittifak karşısında çaresiz değildir. Artık ATA İttifakı var” sözleriyle bir paylaşımda bulunmuştu.