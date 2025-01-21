Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Küpeli: Övünülecek bir durum değli

Kaynak: ANKA
Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Küpeli: Övünülecek bir durum değli

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına, "Ülkemiz demokrasisi adına övünülecek bir durum değildir" sözleriyle tepki gösterdi.

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına ilişkin bir tepki paylaşımı yaptı.

"SİYASETÇİLERİN YAPTIĞI ELEŞTİRİLERİN MUHATABI YARGI DEĞİLDİR"

Cenk Küpeli paylaşımında "Siyasi partiler ve mensupları bir yandan en ağır eleştirileri yapabilmeli ama bir yandan da aynı eleştirilere muhatap olduğunda buna tolerans gösterebilmelidir de. Siyasetçilerin yaptığı eleştirilerin muhatabı yargı değildir. 'dedi.

Küpeli açıklamasına "Söz ve eylemlerini seçmen ve vatandaşları adına dile getiren siyasetçileri yargı sopası ile kısıtlamak ülkemize ve yöneticilere bir kazanım sağlamayacaktır. Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın tutuklanması ülkemiz demokrasisi adına övünülecek bir durum değildir! Biz demokratik alanda hukuki ve vicdani bir siyaset yaparken doğruları dile getirmekten asla geri durmayacağız! Doğru Yol Partisi olarak, herkes için hukuk ve adaleti savunmaya devam edeceğiz!" diye devam etti.

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