Doğruluk minarede kalmış onun da içi eğri atasözünün anlamı nedir?

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Doğruluk minarede kalmış onun da içi eğri atasözünün anlamı nedir?
Doğruluk minarede kalmış onun da içi eğri atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Doğruluk minarede kalmış onun da içi eğri atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişinin doğru ve dürüst olması çok önemlidir ancak erdemli ve güvenilir olmak herkes tarafından kabul gören; herkesin önemsediği bir şey değildir.

Herkes doğru ve dürüst olmaz. Erdemli bir kişi olmak ise sadece bazı kişiler tarafından kabul görür ve beimsenir.

DOĞRULUK MİNAREDE KALMIŞ ONUN DA İÇİ EĞRİ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Sen git yine de her şeyi açık açık söyle, herkes yalan söylüyor diye sen de söyleme zaten doğruluk minarede kalmış onun da içi eğri...

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