Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca'nın aşk tatili. Avrupa'nın altını üstüne getirdiler

Komedyen Doğu Demirkol, sevgilisi Ayşe Kırca'yla Avrupa turuna çıktı. Ayşe Kırca, tarihi ve turistik yerleri gezerken çekilen pozlarını sosyal medyada paylaştı.

Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca'nın aşk tatili. Avrupa'nın altını üstüne getirdiler

Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca'nın aşkı Beylerbeyi'nde gittikleri restoranın işletmecisinin paylaştığı fotoğrafla ortaya çıkmıştı.

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"LEVENT KIRCA'NIN MİRASI"

Ünlü komedyen, sürpriz ilişkisi hakkında, "Ayşe Hanım değerli bir insan. Levent Kırca'mızın bize mirası. Her şey yolunda, güzel ve çok tatlı" açıklamasını yapmıştı.

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AŞK TATİLİ

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan ikili, Avrupa turuna çıktı. İlk olarak Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a giden çift, daha sonra Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçti.

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Avrupa'daki şehirlerin tarihi ve turistik yerlerini gezen ikili, bol bol poz vermeyi de ihmal etmedi. Brüksel Meydanı'nda objektif karşısına geçen Demirkol ve Kırca'nın bir hâyli keyifli olduğu görüldü.

Ayşe Kırca, Avrupa turundan fotoğrafları kalp emojisiyle birlikte Instagram hesabından paylaşırken, takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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