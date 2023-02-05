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Doğu Ekpresi biletleri ne kadar? 2023 Doğu Ekpresi bileti nasıl alınır kaç lira?

Turistik Doğu Ekpresi seyahat ve gezi tutkunları için popüler bir rota haline geldi. Yoğun talep gören Doğu Ekspresi seferlerine dair pek çok bilgi araştırılıyor. Peki, Doğu Ekpresi biletleri ne kadar? 2023 Doğu Ekpresi bileti nasıl alınır kaç lira?

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 09:32
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Doğu Ekpresi biletleri ne kadar? 2023 Doğu Ekpresi bileti nasıl alınır kaç lira?

Doğu Ekpresi biletleri ne kadar? 2023 Doğu Ekpresi bileti nasıl alınır kaç lira?
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Ankara- Kars yönünde ilerleyen Turistik Doğu Ekspresi seferlerine yoğun talep var. Tren yolculuğunu deneyimlemek isteyen seyahat severler Doğu Ekspresi seferlerine dair bilgileri araştırıyor. Peki, Doğu Ekpresi biletleri ne kadar? 2023 Doğu Ekpresi bileti nasıl alınır kaç lira?

Turistik Doğu Ekspresi seferleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Online olarak da bilet alınabilen Doğu Ekspresi seferleri Ankara-Kars yönünde hareket ediyor. Peki, Doğu Ekpresi biletleri ne kadar?

2023 DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

2022-2023 sezonunda Turistik Doğu ekspresi bilet fiyatları yataklı kompartıman için 3 bin 100 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyat iki kişi veya tek kişi için fark etmiyor.

Doğu ekspresinde Standart pulman fiyatı ise 212 TL.

Turistik Doğu Ekspresi'nin tamamı yataklı vagonlardan oluşurken Doğu Ekspresi'nde artık yataklı vagon bulunmuyor. İçinde bir dolap ve lavabo olan yataklı vagonlarda iki kişi seyahat edebiliyor.

Doğu Ekspresi biletleri online olarak da alınabiliyor.

DOĞU EKSPRESİ BİLETİ NASIL ALINIR?

Turistik Doğu Ekspresi biletleri, TCDD’nin e-bilet sayfasından satın alınabiliyor. Trenin biletleri ise seyahat tarihinden 30 gün önce satışa sunuluyor.

Doğu Ekspresinin mobil uygulaması da dahil web sitesi üzerinden biletleri satın alabilirsiniz.

DOĞU EKSPRESİ SEYAHAT ROTASI

Ankara’dan saat 15.55’te hareket edecek olan tren sırasıyla Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum’dan geçerek Kars’a ulaşıyor. Yaklaşık bin 300 kilometrelik parkuru 31 buçuk saatte tamamlayan Turistik Doğu Ekspresi, Ankara’dan çarşamba günleri saat 15.55’te, Kars’tan ise cuma günleri 22.20’de hareket ediyor.

Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars yönündeyken Erzincan’da iki saat 20 dakika, İliç ve Erzurum’da ise üç saat mola veriyor. Ekspres, Kars-Ankara yönündeyken ise Divriği’de iki buçuk, Bostankaya’da ise üç buçuk saat duruyor. Yataklı ve yemekli vagonlardan oluşan Doğu Ekspresi treni, 2 hizmet, 1 yemekli ve 6 yataklı olmak üzere toplam 9 vagon ile yola çıkıyor. 120 yolcu alıyor. Her kompartımanda ancak 2 kişi seyahat edebiliyor. Yolculuk, yaklaşık 24,5 saat sürüyor.

DOĞU EKSPRESİ ÖRTÜLÜ KUŞETLİ VAGON NEDİR?

Örtülü kuşetli vagonlarda dört kişi seyahat ediyor. Karşılıklı koltuklar açıldığında 4 adet ranza tipi yatak oluyor. Bu koltukların ortasında bir adet katlanabilir masa bulunuyor.

 

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