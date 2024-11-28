Doğu Ekspresi muazzam görüntüler oluşturdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Doğu Ekspresi muazzam görüntüler oluşturdu

Erzincan'da yağan yoğun kar yağışının ardından her taraf beyaz örtüyle kaplanırken, Doğu Ekspresi treninin Beşsaray köyündeki Fırat Nehri üzerine kurulu köprü üzerinden geçişi masalsı görüntüler oluşturdu.

Erzincan'da yağan yoğun kar yağışının ardından her taraf beyaz örtüyle kaplanırken, Doğu Ekspresi treninin Beşsaray köyündeki Fırat Nehri üzerine kurulu köprü üzerinden geçişi masalsı görsel oluşturdu.

Yoğun kar yağışıyla birlikte Erzincan kırsalda kar kalınlığı yer yer 60 santimetreyi buldu. Kar zaman zaman ulaşımda çileye dönüşse de görsel güzellikleri de beraberinde getirdi. Görüntü yönetmeni Muhammed Kösen tarafından drone ile havadan çekilen Doğu Ekspresinin karla bütünleşmesi izleyenleri adeta mest etti.

Kış aylarının gelmesi ve kar yağışının etkili olmasıyla birlikte Kars'tan başlayıp Ankara'da biten Doğu Ekspresiyle tren yolculuğu yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık 24 saat süren yolculukta, yolcular eşsiz manzaralar eşliğinde Ankara'ya varıyor.

Doğu Ekspresi muazzam görüntüler oluşturdu

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