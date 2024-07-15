Doğu Ekspresi seferine heyelan engeli

Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekpresi, Erzincan'ın Tercan ilçesine 34 kilometre uzaklıkta bulunan Demirkapı bölgesinde saat 15.00 sularında meydana gelen heyelan sebebiyle durdu.

Tercan'dan bölgeye ulaşan ekipler, kapanan rayları yeniden kullanılabilir hale getirmek amacıyla çalışma başlattı. Bu sırada yolcular trenden inerek yolun açılmasını bekledi.

TREN İLK BİRİKİNTİNİN ÜSTÜNDEN GEÇTİ

Alınan bilgiye göre; yoğun yağış sonrası meydana gelen heyelan sebebiyle rayları dolduran toprak ve çakıl birikintisinin temizlenmesinin ardından tren yeniden sefere devam etti. Yaklaşık bir buçuk saat bekleyen yolcular, trenin seyir halindeyken bir anda fren yaparak raylarda biriken ilk toprak birikintisinin üstünden geçtiğini, şans eseri raylardan çıkmadığını ifade etti.

Tren, rayların temizlenmesinin ardından 16.30 sıralarında tekrar Kars'a hareket etti.