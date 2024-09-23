Doğu Karadeniz yaylalarında besicilerin dönüş yolculuğu başladı

Bölgede asırlardır devam eden yayla göçü geleneği kapsamında, havaların ısınmasıyla birlikte yaylalara çıkan besiciler, hayvanlarını sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar çayırlarda otlatma fırsatı buldu.

Kışın tüketilecek çeşitli gıda ürünlerini de üreten besiciler, okulların açılmasıyla birlikte kısmen de olsa geri dönüşlere başladı.

Günler öncesinden kuşak ve peştamalın yanı sıra "çal yeleği" olarak bilinen yöresel kıyafetlerini hazırlayan kadınlar, hayvanlarını da nazarlık, renkli ip ve boncuklarla süsledi.

Gün doğumuyla birlikte dönüş yoluna çıkan ve zorlu coğrafi şartlar nedeniyle hayvanlarının başından bir an olsun ayrılmayan besiciler, yolculuk sırasında sürülerini belirli aralıklarla dinlendirdi.

Hayvanlarına zil takan besiciler, büyük kısmı patika yollarda geçen zorlu yolculuğun ardından akşam saatlerinde köylerine ulaştı.

Besicilerin yayladan dönüş yolculuğu, renkli görüntülerle doldu.