Doğu Karadeniz'de 220 köye ‘kar’ engeli

Alucra, Çamoluk, Dereli, Keşap ve Şebinkarahisar’daki toplam 62 köy yolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÜMÜŞHANE

Kar yağışı ve tipi nedeniyle 99 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi, acil durumları olan köylere öncelik vererek, 36 personel ve 18 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarını yürütüyor.

RİZE

Çamlıhemşin ve İkizdere’deki toplam 29 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. İl Özel İdaresi’nin 15 personeli ve 11 iş makinesi, yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri de Ovit Dağı Sivrikaya mevkisi ve Ayder Yaylası’nda yol açma ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

BAYBURT

Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle merkez, Aydıntepe ve Demirözü’ndeki toplam 30 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. İl Özel İdaresi’nin 20 personeli ve 8 iş makinesi, yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklardaki karı temizlerken, Karayolları ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için sorumluluk alanlarındaki yollarda küreme ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.