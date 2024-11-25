Doğu Karadeniz’de 508 köy yolu kar nedeniyle kapandı

Doğu Karadeniz'e kış erken geldi, yollar kapandı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin illerinde kar yağışı nedeniyle 508 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolları açmak için gece gündüz çalıştı.

Trabzon'da Akçaabat'ta 5, Araklı'da 7, Arsin'de 5, Beşikdüzü'nde 5, Çarşıbaşı'nda 3, Çaykara'da 8, Dernekpazarı'nda 5, Düzköy'de 5, Köprübaşı'nda 9, Maçka'da 6, Sürmene'de 3, Şalpazarı'nda 11, Tonya'da 15 ve Vakfıkebir'de 3 olmak üzere toplam 90 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, 38 iş makinesi ve 102 personelle yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Rize'de ise merkezde 6, Ardeşen ilçesinde 2, Çamlıhemşin ilçesinde 12, Çayeli ilçesinde 9 ve İkizdere ilçesinde 29 olmak üzere toplamda 58 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Erzurum-Rize karayolunda trafik ekipleri tarafından ulaşım kontrollü olarak devam ettirilirken, karayolları ekiplerinin kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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Giresun'da ise merkeze bağlı 15, Alucra'da 34, Bulancak'ta 19, Çamoluk'ta 22, Çanakçı'da 3, Dereli'de 34, Doğankent'te 8, Espiye'de 15, Eynesil'de 2, Görele'de 37, Güce'de 9, Keşap'ta 5, Piraziz'de 2, Şebinkarahisar'da 18, Tirebolu'da 7 ve Yağlıdere ilçesinde 3 olmak üzere toplam 233 köy yolu kar nedeniyle ulaşama kapandı. ​​​​​​​

Artvin de ise Ardanuç ilçesinde 19, Şavşat ilçesinde 45, Yusufeli ilçesinde 63 olmak üzere toplam 127 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor. Kapalı olan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor.