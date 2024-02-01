Doğu Karadeniz'den 1 milyar dolarlık ihracat

Doğu Karadeniz'deki firmalardan 2023'de 1 milyar 21 milyon dolarlık ihracat. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği DKİB verilerinden toplanan bilgilere göre bölgeden 2023'te 156 bin 171 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 21 milyon dolar gelir sağlandı.

Fındık ihracata rakamlara gerileme yaşandı ancak gelirde artış sağlandı. İhracat, 181 bin 314 ton karşılığı 983 milyon 856 bin 317 dolar olarak kayıtlara geçen önceki yıla göre miktarda yüzde 14 azalma yaşandı ancak gelir de yüzde 4 arttı.

Doğu Karadeniz'den fındık ihracatında en fazla satış 3 ülke Almanya, İtalya ve Fransa gerçekleştirildi.

2023'te Almanya'ya 237 milyon 858 bin dolarlık, İtalya'ya 214 milyon 469 bin dolarlık ve Fransa'ya da 67 milyon 964 bin dolarlık fındık ihraç edildi.

Fındığın ülkeye net döviz girdisi sağlayan en önemli tarımsal ürünlerden olduğunu söyleyen DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav talepte başlayacak artışlar, ihracata olumlu yansıyacağını ifade etti.