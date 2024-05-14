Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracatı geliri arttı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bölgeden 4 ayda 9 bin 863 ton su ürünü satıldığını belirtti.

Bu ihracattan 49 milyon 624 bin 800 dolar gelir sağlandığını ifade eden Kalyoncu, ihracatın 5 bin ton karşılığı 32 milyon 889 bin 783 dolar kazanılan 2023'ün ilk 4 ayına oranla miktarda yüzde 97, değerde yüzde 51 arttığını belirtti.

Kalyoncu, en fazla ihracatın 31 milyon 121 bin 494 dolarla Rusya Federasyonu'na sağlandığını, bu ülkeyi 8 milyon 980 bin 729 dolarla Vietnam, 3 milyon 292 bin 129 dolarla Japonya'nın takip ettiğini aktardı.

TRABZON'UN İHRACATI GELİRİ ARTTI

Bölgeden yapılan su ürünleri ihracatının 33 milyon 41 bin 232 dolarlık kısmını Trabzon'un sırtladığına ifade eden Kalyoncu, kentten 4 ayda Rusya Federasyonu başta olmak üzere 17 ülkeye 6 bin 534 ton su ürünü satıldığını söyledi.

Kalyoncu, Trabzon'dan yapılan su ürünleri ihracatının, 3 bin 799 ton karşılığı 24 milyon 39 bin 453 dolar kazanç sağlanan 2023'ün ilk 4 ayına oranla miktar bakımından yüzde 72, değerde yüzde 37 arttığını gösterdi.

Bölge ve Trabzon'un, su ürünleri ihracatına güzel başladığına vurgu yapan Kalyoncu, ihracatın önümüzdeki dönemde artış trendini devam ettireceğini belirtti.