Doğu Perinçek hakkında soruşturma başlatıldığı iddiasına yanıt verdi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında, Özgür Suriye Ordusu'nu terörist olarak nitelediği ve Beşar Esed rejimini övücü sözler sarf ettiği iddiasıyla hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı iddia edilmişti.

Konu hakkında konuşan Perinçek, kendisine böyle bir soruşturmanın açılıp açılmadığını bilmediğini belirterek, iddiayı bir haber ajansının ortaya attığını, olayın doğruluğundan şüphe ettiğini, eğer bir soruşturma açıldıysa da takipsizlik kararı verileceğinden emin olduğunu söyledi.

"SORUŞTURMA AÇILDIĞI İDDİALARINDAN ŞÜPHELİYİM"

Perinçek yaptığı konuşmada şunları söyledi, “Bir saatlik bir söyleşi yapıldı bu söyleşinin konusu esas olarak Suriye’deki gelişmelerdi. Orada fikirlerimi açıkladım. Bir haber ajansı açıkladığım fikirler nedeniyle hakkımda İstanbul Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığını yazdı. Ama acaba ne kadar doğru yazdı yani kaynakları doğru mu? Onu bilmiyoruz. Ve burada açık söyleyeyim çok şüpheliyim. Çünkü herhangi bir hukuktan anlayan hukuka bağlılığı vicdanı olan bir başsavcılığın o söyleşi hakkında soruşturma açması hiç beklenen bir olay değil. Onun için kuşkuluyum.

"TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ CEPHESİNDEYİM"

Ama madem bunu sordunuz sayın Gürkan Hacır’ın tv100’de onun da adını anmak lazım. Haberler verirken seyircilerimize aynı zamanda bilgi vermemiz lazım. Ondan dolayı tv100 televizyonunda Sayın Gürkan Hacır’ın Taksim Meydanı adlı programında saat 20:00 21:00 arasında dün gece bana Suriye’deki olaylarla ilgili daha doğrusu Amerika ve İsrail'in Suriye'ye karşı savaşın seyriyle ilgili sorular yöneltti. Bende onlara yönelttim.

Türkiye’nin güvenliği cephesindeyim. Bütün fikirlerim Türkiye’nin güvenliği cephesindendi o nedenle açılıp açılmadığını belli olmayan soruşturmanın gerekçesi nedir bilmiyorum ama hiçbir gerekçe bulunması da mümkün değildir.

"TÜRKİYE’NİN SAVCILARINA GÜVENİYORUM"

Çünkü benim dün yaptığım konuşma zaten şu anda 1 milyon 200 binin üzerinde bir görüntülenme var. Yani o soruşturma şu anda Twitter’da yayınlanıyor. Halkın da çok destek verdiği bir konuşmadır doğru bir konuşmadır. Ve ifadelerim bir duruştur. O bakımdan Türkiye’nin savcılarına yargıçlarına güveniyorum. Vatan Partisi Türkiye’de güvenliğin kalesidir. Ayrıca ben hukuk hocasıyım hukukçuyum da. Eğer bir soruşturma açıldıysa takipsizlik kararı verileceğinden eminim çünkü Türkiye’nin savcılarına güveniyorum."

İşte Doğu Perinçek'in tv100'de yaptığı konuşma: