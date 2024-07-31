Doğu Perinçek: İsmail Haniye bizim de şehidimiz

Kaynak: Haber Merkezi
Doğu Perinçek: İsmail Haniye bizim de şehidimiz

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, suikast sonucu İran'da öldürülen Hamas Lideri İsmail Haniye için "İsmail Haniye bizim de şehidimiz" dedi.

"İsmail Haniye bizim de şehidimiz"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, suikast sonucu İran'da öldürülen Hamas Lideri İsmail Haniye hakkında konuştu.

Ekol Tv'de katıldığı programda açıklamalar yapan Perinçek, "İsmail Haniye bizim de şehidimiz" dedi.

Perinçek'in konuşması şöyle:

"İsmail Haniye bizim de şehidimiz. Bütün insanlığın şehidi. Tabii Filistin halkının, Arap halklarının, bütün gelişen dünyanın ve dünyada huzur, barış isteyen, bağımsız yaşamak isteyen, özgür yaşamak isteyen bütün insanlığın şehididir. Bu acıyı paylaşıyoruz yürekten. Hamas'a Filistin halkına ve bütün insanlığa başsağlığı dileklerimizi buradan ifade ediyoruz. Suikastlar bu büyük savaşlarda bir şey değiştirmez. Büyük savaşlarda sonuç itibariyle İsrail suikast yapabiliyor, başarıyor. Mossad o manada büyük bir örgüt. Ama Gazze'nin direnişini hiçbir şekilde kıramıyorlar. Kıramamayı bırakın, bu savaşı İsrail kaybetmiştir. Her büyük savaşın bedelleri vardır. Zahmetsiz kazanılmış savaş yoktur."

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