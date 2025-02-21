Doğu Timor'da TÜFE'nin üç aylık düşüşü devam etti

Kaynak: Haber Merkezi
Doğu Timor'da TÜFE'nin üç aylık düşüşü devam etti

Doğu Timor'da tüketici fiyatları, Ocak 2025'te bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,2 oranında düşerek üst üste üçüncü ayda da deflasyon yaşandığını gösterdi. Bu oran, Aralık 2024'te kaydedilen %0,4'lük düşüşe göre daha hafif bir gerilemeyi temsil ediyor.

Doğu Timor'da alkollü içecekler ve tütün ürünleri fiyatlarındaki düşüş, Aralık ayındaki %3,2'lik azalmadan sonra Ocak ayında %2,1'e yavaşladı. Mobilya, ev eşyaları ve rutin ev bakım hizmetleri fiyatlarındaki düşüş ise %1,2'den %0,1'e geriledi. Ulaştırma sektöründe de fiyatlar, Aralık ayındaki %2,4'lük düşüşün ardından Ocak ayında %2,2 oranında azaldı.

Öte yandan, gıda ve alkolsüz içecekler kategorisinde enflasyon, Aralık 2024'teki %0,1'lik artıştan Ocak 2025'te %0,2'ye yükseldi. Giyim ve ayakkabı sektöründe ise fiyatlar, bir önceki ayın %0,3'lük düşüşünden sonra Ocak ayında %0,4 oranında arttı.

Buna karşılık, eğlence ve kültür alanında fiyat artış hızı %1,9'dan %0,2'ye, eğitim sektöründe ise %2'den %0,4'e önemli ölçüde yavaşladı.

Aylık bazda değerlendirildiğinde, tüketici fiyatları Ocak ayında %0,2 oranında düşerek, bir önceki dönemde kaydedilen %0,2'lik artışı tersine çevirdi.

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