Saadet-Gelecek Grubu tarafından verilen “Çin’e bir heyet gönderilerek, Uygur Türklerine yapılan baskı ve asimilasyonların yerinde incelenmesi’ önergesi TBMM Genel Kurul'unda, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Konuya ilişkin konuşan Saadet-Gelecek Partisi Grup Başkanı Özdağ şunları dile getirdi:

İktidar, Gazze’ye gidelim dediğimizde reddetmişti, şimdi Uygur Türkleri için Çin’e gidelim dedik ve yine reddettiler. Meclis Başkanı, İsrail ürünlerini TBMM menülerinden kaldırmış, buradan kendisine çağrıda bulunuyorum; Japonya Parlamentosunun yaptığını TBMM Başkanı olarak siz de yapabilirsiniz, Çin’in yaptıklarını dünyaya duyurun. 6 Parti Grubuna sesleniyorum; her gruptan 2 kişi ve grubu olmayan partiler de dahil olmak üzere bir heyet oluşturup Çin hükümeti ile görüşelim. İsrail’le, Mısır’la, Filistin Hükümeti ile aranız iyi fakat Gazze’ye gidemediniz, arkadaşlarımız Mısır’a gitti fakat Gazze’ye giremedi! Çin hükümeti ile de aranız iyi, AK Parti her yıl Çin Komünist partisinin kongrelerine katılıyor. Görüşün Çin hükümetiyle, Doğu Türkistan’da yapılan soykırımı ve asimilasyonları yerinde inceleyelim. Gelin Çin ve Doğu Türkistan arasında arabuluculuk yapalım!