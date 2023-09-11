Doğu'da havalar soğumaya başlıyor

Doğu Anadolu’da hava sıcaklığı 4 ila 7 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek.

KAYNAK: İHA
Doğu'da havalar soğumaya başlıyor


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, Erzurum’un güney ve doğu kesimleri öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1-2 derece altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık; Erzincan’da 26, Erzurum’da 20, Ardahan’da 18, Bayburt’ta 22 derece olması öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı ise Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 4 derece olarak ölçüldü.

METEOROLOJİK UYARI

Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta Karadeniz üzerinden gelecek serin havayla birlikte, 10.09.2023 Pazar gününden itibaren 4 ilâ 7 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Serin havanın 15.09.2023 Cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Son Haberler
İdrar tutukluğu nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir? Sağlık
İdrar tutukluğu nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
Arda Turan'ın Fatih Terimli bank pozundaki ilginç detay ortaya çıktı Spor
Arda Turan'ın Fatih Terimli bank pozundaki ilginç detay ortaya çıktı
Daniel Fırtınası’nın vurduğu Yunanistan’da can kaybı 14’e yükseldi Dünya
Daniel Fırtınası’nın vurduğu Yunanistan’da can kaybı 14’e yükseldi
Bu bitki kanı temizliyor Şifalı Bitkiler
Bu bitki kanı temizliyor
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu? Keşfet
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
Mahfi Eğilmez vatandaşın cebini bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı Ekonomi
Mahfi Eğilmez vatandaşın cebini bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Van’da 65 tarihi eser ve yüzlerce gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi Güncel
Van’da 65 tarihi eser ve yüzlerce gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi