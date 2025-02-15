Doğu’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışıyla birlikte dağlarda kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Yem bırakma çalışmasıyla kış şartlarında yaban hayvanlarının tabiatta tutunmaları sağlanıyor.

Yoğun kar yağışının ardından doğanın tamamen kar örtüsü ile kaplanmasıyla birlikte yaban hayatının yem bulmakta zorlanacağını değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanları için karla kaplı dağların belirli bölümlerinde yemleme çalışması başlattı.

Doğaya kanatlı yaban hayvanları için buğday, etçil hayvanlar için ise et bırakıldı.