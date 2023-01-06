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Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı. İşte o otel ve operasyondan hemen sonrası

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin aranan Doğukan Çep Beykoz'da yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 23:58
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Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı. İşte o otel ve operasyondan hemen sonrası

Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı. İşte o otel ve operasyondan hemen sonrası
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DHA’nın haberine göre; Ankara Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Ateş cinayeti soruşturmasıyla ilgili bir süredir İstanbul'da firari şüphelileri yakalamak için çalışma yürütüyordu.

Bugün akşam saatlerinde Ateş cinayetine ilişkin aranan Doğukan Ç.'nin Beykoz İshaklı Köyünde bulunan bir otelde olduğu belirlendi.

İstanbul ve Ankara polislerinin ortaklaşa yaptığı çalışma sonucunda otele baskın düzenlendi.

Polislerin geldiğini fark eden Doğukan Ç. otelin arka kısmında bulunan ormanlık alana kaçmak istedi.

Bu sırada polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi etmesinin ardından Doğukan Ç. yakalandı.

Yapılan aramada 2 silah ele geçirilirken, gözaltına alınan Doğukan Ç.'nin Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

Silahlardan birinin Uzi diğerinin ise suikast silahı olarak bilinen Glock olduğu iddia edildi.

DOĞUKAN ÇEP BEYKOZ’A NASIL GİTTİ?

Yeniçağ’ın edindiği bilgilere göre; Doğukan Çep, dün E. K. isimli şahıs tarafından Beykoz’da bir villaya yerleştirildiği öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde Beykoz’daki villaya baskın düzenlendiği, Doğukan Çep’in bu baskın kaçarak kurtulduğu ama E. K.’in yakalanarak gözaltına alındığı  iddia edildi.

Gözaltına alınan   E. K.’in  Metris 1 nolu Kapalı Cezaevi’ne gönderildiği Doğukan Çep baskında yakalanamadığı için Sinan Ateş cinayet soruşturmasına dahil edilmedi gelen bilgiler arasında.

DOĞUKAN ÇEP OTELDE NASIL KALDI?

Öte yandan Beykoz’da bulunan Village Park isimli otelde yakalanan Doğukan Çep’in otelde kalırken kimliğini vermediği, otel yetkililerinin ise bölge karakoluna kalan misafirlerin kimlik bilgilerini bildirmek zorunluluğu olduğu halde bu bilgileri paylaşmadığı öğrenildi.

Otel sahibi E.İ nin ise Doğukan Çep gibi ormana kaçarken yakalandığı gelen bilgiler arsında.

 

 

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