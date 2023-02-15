15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Doğukan'dan açıklama: Tehdit edildim

Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Doğukan'dan açıklama: Tehdit edildim

Yeni Malatyaspor'un tepki gösterdiği Doğukan Emeksiz'den açıklama geldi. 23 yaşındaki futbolcu Başkanı Ahmet Yalman'ın

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 11:57
Takip Et

Doğukan Emeksiz neden Malatya'dan ayrıldığını açıkladı

Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Doğukan'dan açıklama: Tehdit edildim
+
Aa
-

TFF 1. Lig'den çekildiğini açıklayan Yeni Malatyaspor'da sözleşmesini tek taraflı fesheden Doğukan Emeksiz kulübüne yanıt verdi. 23 yaşındaki futbolcu depremden 1 ay önce kulübüne ihtarname çektiğini ancak Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yalman'ın kendisini tehdit ettiğini buna rağmen yaşanan depremden dolayı kulübünde kalmayı istediğini söyledi. Yeni Malatyaspor'un ligden çekilme talebi sonrasında Doğukan Emeksiz sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıkladı.
Doğukan Emeksiz'in Yeni Malatyaspor'a yanıtı
"Belirtmek isterim ki, ülkemizde yaşanan deprem felaketinden 1 ay önce yasal hakkımı kullanarak kulübümün üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmesini, aksi halde sözleşmemi feshedeceğime yönelik ihtarname gönderdim.
İhtarnameden haberdar olan kulüp başkanımız bana ağza alınmayacak küfürler etti ve kadro dışı bırakacağı konusunda tehdit etti. Ben sükuntimi koruyarak işimi yapmaya devam ettim. Kulübün verilen 30 günlük süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmedi. Buna rağmen yaşanan deprem felaketi nedeniyle Kulüp Başkanı Ahmet Yaman'ı arayarak sezon sonuna kadar kulübümde kalıp, bir kuruş bile almadan sezon sonuna kadar savaşacağımı söyledim. En doğru kararın bu olacağını düşündük. Gelinen süreçte Yeni Malatyaspor'un ligden çekileceğini bildirmesi ve bunun kesinleşmesi nedeniyle fesih hakkımın son gününde fesih hakkımı kullandım. Eğer Yeni Malatyaspor lige devam etseydi, kesinlikle sözleşmemi feshetmeyecek ve orada sezonu tamamlayacaktım. Aynı zamanda takım ligden çekildiği için sın 3 ayı kalan sözleşmem otomatik olarak sona erdi. Bu nedenle Yeni Malatyaspor'un yapmış olduğu bu karalama kampanyasından dolayı son derece üzgün olduğumu belitirim."

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
1
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
2
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
3
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
4
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
5
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
6
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Seçim tarihiyle AKP’den ilk açıklama. AKP Sözcüsü Çelik seçim tarihiyle ilgili tartışmalara ilişkin konuştu
7
﻿Seçim tarihiyle AKP’den ilk açıklama. AKP Sözcüsü Çelik seçim tarihiyle ilgili tartışmalara ilişkin konuştu
﻿Seçim tarihiyle AKP’den ilk açıklama. AKP Sözcüsü Çelik seçim tarihiyle ilgili tartışmalara ilişkin konuştu
﻿Samsung'un iki yeni cihazının teknik özellikleri belli oldu. İşte Galaxy A34 ve Galaxy A54'ün sızan bilgileri
﻿Samsung'un iki yeni cihazının teknik özellikleri belli oldu. İşte Galaxy A34 ve Galaxy A54'ün sızan bilgileri
﻿Samsung'un iki yeni cihazının teknik özellikleri belli oldu. İşte Galaxy A34 ve Galaxy A54'ün sızan bilgileri
﻿AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı
﻿AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı
﻿AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı
﻿Uzmanı açıkladı. Enkazdan çıkarıldıktan sonraki tıbbi süreç hastaların yaşamını belirliyor
﻿Uzmanı açıkladı. Enkazdan çıkarıldıktan sonraki tıbbi süreç hastaların yaşamını belirliyor
﻿Uzmanı açıkladı. Enkazdan çıkarıldıktan sonraki tıbbi süreç hastaların yaşamını belirliyor
﻿Ja Morant sözünün arkasında: Batı'da sorun yaşamıyorum
﻿Ja Morant sözünün arkasında: Batı'da sorun yaşamıyorum
﻿Ja Morant sözünün arkasında: Batı'da sorun yaşamıyorum
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.