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Doğukan Manço kendi aracını kendi yaptı! 3 sene bu aracı yapmak için çalıştı 

Otomobillere ve hıza olan düşkünlüğü ile bilinen DJ Doğukan Manço, yıllardır hayalini kurduğu araç Türkiye’ye gelemediği için aracı kendi yapmaya karar verdi.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 16:11
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Doğukan Manço 3 yılda kendi arabasını yaptı

Doğukan Manço kendi aracını kendi yaptı! 3 sene bu aracı yapmak için çalıştı 
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Başarılı DJ ve prodüktör Doğukan Manço, müzikal çalışmalarının yanı sıra YouTube kanalında gerçekleştirdiği sıra dışı programlar ile de beğeni topluyor.

250 bini aşkın abonesine yeni videolar sunmaya devam eden Doğukan Manço, 4. sezon videolarını yayınlamaya geçtiğimiz akşam başladı.

Otomobillere ve hıza olan düşkünlüğü ile bilinen Doğukan Manço, yıllardır hayalini kurduğu araç Türkiye’ye gelemediği için aracı kendi yapmaya karar verdi.

Doğukan Manço, Hızlı ve Öfkeli 2 filminde Paul Walker’la dünya genelinde ün kazanmış Skyline GTR R34 aracından yapmak için 3 sene boyunca yoğun bir şekilde çalıştı.

Çocukluktan beri hayalini kurduğu, 2018 yılında gümrükte ihaleye girip aldığı başka bir aracı dünyanın dört bir yanından parça getirterek birleştirmeye başladı.

Aracı oluştururken her aşamasını kayda alan Doğukan Manço, kendi elleri ile yaptığı araç için şu ana kadar Amerika, İngiltere, Hollanda, Rusya, Dubai, Japonya ve Çin’den parçalar getirtti.

Araba tutkunlarının merakla beklediği video yayınlandığı andan itibaren beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
 

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