Doğukan Manço'nun evini su bastı. ‘Gecem kabus gibi geçti’

Doğukan Manço'nun evini kuşlar yüzünden su bastı. Ünlü isim o anları Instagram'dan paylaştı.

Doğukan Manço'nun evini su bastı. ‘Gecem kabus gibi geçti’

İstanbul'da önceki gece başlayan yağmur sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Şiddetli yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

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Bu sezon Survivor All Star’da yarışacak olan Doğukan Manço’nun evini de su bastı. Kuşların çatıdaki su giderlerini kapadığı için evini su bastığını belirten Manço, kabusa dönen gecesini sosyal medyada anlattı.

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Doğukan Manço, "Kuşlar evimi başıma yıktılar! Gecem kabus gibi geçti. Yoğun yağmur yağışlarının ardından dün gece tavan ufak ufak sızdırmaya başladı. Sabaha kadar temizlikle uğraştım. Ardından gitgide büyüdü ve sabah 2 dakikada bir 20 litrelik kovayla su boşaltmaya başladım. Çatıcılar gelene kadar da evim harap oldu. Tavanlar bitti parkeler şişti su aşağı kata indi. Çatıyı 2 sene önce bakımdan geçirmiştim ama kuşlar bütün su giderlerini tüyleri ve yemek atıklarıyla tıkamışlar. Ne diyeyim buna da şükür. Vardır Allah'ın bir takdiri. Çatılarınızı her sene temizletin. Başka diyecek bir şey gelmiyor aklıma" dedi.

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