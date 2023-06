Her aya göre belirlenen çiçek türleri zamanlar doğum ayı çiçeği söylemine dönüşmüştür. Peki, doğum ayı çiçeği nedir? Doğum ayına göre hangi ay hangi çiçektir?

DOĞUM AYI ÇİÇEĞİ NEDİR?

Kişilerin doğduğu ay yetişen çiçeklere doğum çiçeği adı verilmektedir. Bu çiçekler, doğum ayınıza göre karakterinize benzerlik gösteren özellikleri ortaya çıkarır.

Doğum günlerinde çiçek hediye etme geleneği Romalılara kadar dayanır. Zaman içinde her çiçek farklı mevsimde yetiştiği ve her ay farklı farklı çiçekler hediye edildiği için çiçekler ve aylar birbiriyle ilişkilendirildi. İşte bu yüzden aylara özel çiçeklerin kendine has özelliklerinin insan karakterini belirlediğine inanılır.

OCAK AYI ÇİÇEĞİ NEDİR?

KARANFİL VE KARDELEN

Ocak ayında doğan kişilerin doğum ayı çiçekleri kardelen ve karanfildir.

Kardelen, sarkık beyaz çan şeklindeki çiçekleri ve ince gövdesiyle kar kaplı alanlarda yetişir. Aşkı, umudu ve saflığı simgeler. Karanfil ise sonsuz aşk, cazibe, bağlılık ve saygınlık kavramlarının en güzel temsilcisidir.

Ocak ayında doğan kişiler, tutkulu ve bağlı bir kişilik yapısına sahiptirler.

ŞUBAT AYI ÇİÇEĞİ NEDİR?

MENEKŞE

Şubat ayında doğan kişilerin doğum ayı çiçeği menekşedir.

Menekşe, sadakati, alçakgönüllülüğü ve ruhsal bilgeliği simgeler. Bu ay doğan insanlar menekşe çiçeği ve onun sadakati ve alçak gönüllülüğü temsil eden yüzü ile ilişkilendirilir.

MART AYI ÇİÇEĞİ NEDİR?

NERGİS

Mart ayında doğan kişilerin doğum ayı çiçeği nergistir.

Yeniden doğuş ve saygıyı temsil eder. Bu nedenle hayatımızda büyük bir öneme sahip kıymetlilerimiz için hediye olarak verebileceğimiz manevi değeri yüksek bir çiçektir. Ayrıca kokina gibi aşk çiçeği olarak da bilinir.

NİSAN AYI ÇİÇEĞİ NEDİR?

PAPATYA

Nisan ayında doğan kişilerin doğum ayı çiçeği papatyadır.

Papatya, masumiyeti, saflığı ve sadakati temsil eder. Yapraklarındaki renklerle yeni başlangıçları simgeler.

Hediye olarak beyaz papatya vermenin anlamı ise, saflık, masumiyet, sonsuz sevgi demektir.

MAYIS AYI ÇİÇEĞİ NEDİR?

VADİ ZAMBAĞI

Mayıs ayında doğan kişilerin doğum ayı çiçeği vadi zambağıdır.

Vadi zambağı bitkisi, gövdeleri yer altına yayarak büyük koloniler oluşturur ve tırtıl denilen dik gövdelerle yer üstünde görünür. Zambak çiçeği geç ilkbaharda açar ve beyaz, çan şeklinde, tatlı kokulu zambak çiçekleri ve küçük turuncu-kırmızı meyveleri vardır.

Alçakgönüllülüğü, tatlılığı ve anneliği temsil eder.

HAZİRAN AYI ÇİÇEĞİ NEDİR?

GÜL

Haziran ayında doğan kişilerin doğum ayı çiçeği güldür.

Sevgiyi, tutkuyu ve güzelliği simgeler. Gül, ilahî güzelliğin ve bu güzelliğin işareti olan Hz. Peygamber'in simgesi olarak kabul edilmiştir. Dünya genelinde en sevilen ve yaygın olarak kullanılan çiçeklerden biridir.

TEMMUZ AYI ÇİÇEĞİ NEDİR?

LALE

Temmuz ayında doğan kişilerin doğum ayı çiçeği laledir.

Lale, tutkuyu, zarafeti ve zarafeti temsil eder.

Osmanlı’nın sembolü olan lale çiçeği birine hediye edilirken farklı anlamlar taşıyabilir. Kırmızı lale çiçeği anlamı, aşk ve tutkuyu sembolize ettiği için birine ‘Seni seviyorum’ demenin en güzel yollarından biridir.

AĞUSTOS AYI ÇİÇEĞİ NEDİR?

GLAYÖL

Ağustos ayının doğum çiçeği kuzgun kılıcı olarak da bilinen glayöl çiçeğidir.

Gladiolus yani Türkçesi ile Gladyatör kelimesinden geliyor Glayöl ismi.

Zarif, narin ancak bir o kadar da güçlü yaprakları ile adeta bir kılıç şeklini andırdığı için bir gladyatör kılıcına benzetilen bu çiçeğe bu isim uygun görülmüş. İsmiyle benzer şekilde bütünlük ve onuru temsil eder.

EYLÜL AYI ÇİÇEĞİ NEDİR?

ASTER VE SARDUNYA

Eylül ayında doğan kişilerin doğum ayı çiçekleri aster ve sardunyadır.

Aster çiçeği, çok çeşitli alt türleri de olan rengarenk çiçekler açan, çok yıllık bir bitkidir. Yıldızpatı ismi ile de anılır.

Bilgelik, zarafet ve incelik sembolüdür.

Sardunya ise renkli çiçekleri ve hoş kokusuyla sevgiyi, sadakati ve iyimserliği temsil eder. Henüz duygularını dile getirememiş tatlı aşıklar için iyi bir seçim olacak sardunya anlamı sonsuz aşktır.

Sardunya çiçekleri genellikle bir kişiye duyulan sevgiyi açıklamak için hediye edilir.

EKİM AYI ÇİÇEĞİ NEDİR?

KADİFE ÇİÇEĞİ

Sarı, turuncu, kırmızı ve kahverengi gibi renklere sahip bu çiçek kadifemsi bir dokuya sahiptir. Asıl adı Tagetes Patula olarak bilinen kadife çiçeği papatyagiller familyasına aittir.

Hem sertlik hem de samimiyeti temsil eder.

KASIM AYI ÇİÇEĞİ NEDİR?

KRİZANTEM

Kasım ayında doğan kişilerin doğum ayı çiçeği krizantemdir. Krizantem çiçeği bazı ülkelerde "ölüm çiçeği" şeklinde anılır. Kasımpatı ismiyle de bilinen bu çiçek, isminden de anlaşıldığı gibi Kasım ayında çiçeklenir. Beyaz renkli krizantem çiçeği, bolluğu temsil eder. Sarı krizantem çiçeği; sevgi ve masumiyeti, pembe krizantem; şefkat ve sevgiyi, mor krizantem ise asaleti temsil etmektedir.

ARALIK AYI ÇİÇEĞİ NEDİR?

ATATÜRK ÇİÇEĞİ

Aralık ayında doğanların doğum çiçeği başarıyı temsil ettiği bilinen Atatürk çiçeğidir.

Ulu Önder Atatürk’ün en sevdiği çiçek olduğu için Atatürk Çiçeği adını almıştır.

Bitki ve çiçek üretimi ile meraklı bir profesör olan Doktor Kirk Landın, çeşitli denemeleri sonucunda ortaya çıkardığı bu eşsiz güzellikteki çiçeğe isim ararken, daha önceden tanışmış olduğu botanik ve tabiat bilgisine hayran kaldığı Atatürk’e armağan etmek için çiçeğe Atatürk Çiçeği ismini koymuştur.