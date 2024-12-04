Doğum günü hediyesiyle milyoner oldu. Böyle kayınvalide dost başına...

Gelinlerinin doğum günü için loto biletini alan kayınvalidesi ve kayınpederi genç kadına 2,3 milyon euro hediye etmiş oldu.

New York Post'ta yer alan habere göre; Doğum gününü kutlamak için tüm gün dışarıda olan gelin eve döndüğünde posta kutusunda bulunan loto biletinin üç gündür beklediğini fark etti.

24 yaşındaki sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver ödül töreninde vale sanıldı!

Sophie Rain'in sosyal medya kazancı dudak uçuklattı

20 EURO KAZANDIĞINI SANDI AMA...

Bileti kontrol etmek için loto ofisine gittiğinde, hayatının şokunu yaşadı. İlk başta sadece 20 euro kazandığını düşündü, ancak gerçek ikramiye tam 2,3 milyon euroydu. Kazanan bilet, onun için unutulmaz bir doğum günü hediyesi oldu.

"ÇOK GERÇEK DIŞI GELİYOR"

İsminin açıklanmasını istemeyen kadın, "Bu kadar büyük bir ödül kazandığıma inanamadım. Hâlâ çok gerçek dışı geliyor. Şimdiye kadar aldığım en büyük hediye" diye duygularını paylaştı.

Moonta’lı kadın, şanslı ödülünü nasıl değerlendireceği konusunda bir bilgi vermedi.