24 yaşındaki sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver ödül töreninde vale sanıldı!

Instagram ve YouTube başta olmak üzere sosyal medya platformlarında yaptığı içeriklerle ve 'Ebo Show' programıyla ünlenen; 24 yaşında kendi kurduğu 'Lais Records' yapım şirketinde Cashflow, Reynmen, Lvbel C5 gibi yeni dönem şarkıcılarının milyonlarca dinlenen şarkılarına yapımcılık yapan İbrahim Tilaver, GQ'nun ödül töreninde vale sanıldı.

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'Takım elbise giymeye alışık olmadığını' söyleyen genç iş insanı, kendisini arkadan gören iki kadının vale sandığını muhabirlerle paylaştı. Tilaver, kadınların kendisini vale sanmasıyla ilgili MagazinBurada muhabirlerine, "Bir şey olmaz, canları sağ olsun. Ben kırılmam öyle şeylere. Arkamdan görüp vale sandılar" diye konuştu.

Kadınların kendisini vale sanmasının ardından yaşadıkları diyaloğu da bir videoya alan Tilaver, o anları da gazetecilerle paylaştı.