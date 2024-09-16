Doğum günü pastası 15 öğrenciyi hastanelik etti

Kaynak: İHA
Doğum günü pastası 15 öğrenciyi hastanelik etti

Bir öğrencinin doğum günü için okula götürdüğü pastadan yiyen 15 öğrenci, Şanlıurfa'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, İbni Sina İlkokulu'nda bir öğrencinin doğum günü kutlamasında getirdiği pastayı yedikten sonra 15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ahmet Yesevi Mahallesindeki İbni Sina İlkokulu'nda meydana geldi. Doğum gününü kutlamak isteyen bir öğrenci, dışarıdan aldığı pastayı okula getirdi ve ders arasında doğum günü kutlaması yapıldı. Pastanın ikram edilmesinin ardından 15 öğrenci, kısa süre içinde mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı. Durumun fark edilmesinin ardından, öğrenciler acil olarak çağrılan ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili olarak, gıda kaynaklı zehirlenmenin nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldı. Sağlık yetkilileri ve polis ekipleri, pastanın içeriği ve hijyen koşulları hakkında inceleme yapacak.

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