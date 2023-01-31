Funda Eryiğit'ten hamilelik pozu. Bebeğin cinsiyeti belli oldu

Oyuncu Funda Eryiğit ve yönetmen sevgilisi Berkun Oya, iki yıllık ilişkilerini evlilik ile taçlandırmaya hazırlanıyor.

Düğün hazırlıkları yapan çiftten sürpriz haber gelmişti. Evlenmek için gün sayan Eryiğit'in hamilelik haberiyle çiftin mutluluğu katlandı.

Gözlerden uzak bir yaşam süren ve bir süredir “Timsah Ateşi” adlı tiyatro oyununda rol alan Funda Eryiğit, son halini takipçileriyle paylaştı.

Erkek bebek bekleyen oyuncunun büyüyen karnı dikkat çekti.