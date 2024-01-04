Doğum sonrası çıldırmamak için bunları yapın

Doğumdan sonra annelerde karmaşık duygular gelişiyor. Bunlar sevinç, korku, üzüntü ve aynı anda karmaşık olarak yaşanıyor. Peki bunlarla baş etmenin yolları neler? İşte yanıtlar…

Doğum sonrası bütün bu duygular şiddetli bir hale gelerek, günlük yaşamınızı etkilemeye başlıyor ve ardından depresyon başlıyor. Bu duruma, doğum sonrası depresyonu denilior.



Doğum sonrası depresyon semptomları, genellikle doğumdan sonraki birkaç hafta içinde yaşanmaya başlıyor ve etkisi uzun sürüyor. Kimi zaman bu 6 ayı bile buluyor.

Süreçte ruh hali değişimleri oluyor. Bebekle bağ kurmakta güçlük çekiliyor. Yalnızlık hissine kapılınıyor. Ruh Sağlığı ve Fiziksel Aktivite dergisinde yayınlanan bir çalışmada, yürümenin depresyonu hafiflettiği ortaya konuldu.

Gün içinde 10 dakikalık egzersizler yapmak bile iyi gelebiliyor.

KENDİNİZE KESİNLİKLE ZAMAN AYIRIN

Depresyon sırasında kişi kendini yalnız hissedebiliyor. Bunu asla düşünmeyin o stresli süreci tek başınıza geçirmek yerine, mümkünse güvendiğiniz insanlardan yardım alın. Yürüyün, dinlenin yoga yapın...

SAĞLIKLI BİR DİYET



Sadece sağlıklı beslenmek yeterli değil. Doğum sonrası depresyonlarında diyetisyen kontrolünde diyet yapmak da depresyonun etkilerini hafifletecek aynı zamanda vücudunuzdaki ödemi atıp kilo vermenize de yardımcı olacaktır..

UYKU DÜZENİ



Yapılan bir araştırma az uykunun anneleri depresyona soktuğunu ortaya koydu. Bilim insanları, bu durumun özellikle gece yarısı ile sabah 6 arasında dört saatten az uyuyan kadınlar için geçerli olduğunu vurguladı. Gün içinde şekerleme yapmak da doğru bir davranış...

DUYGULARINIZ HAKKINDA KONUŞUN

Kanada Psikiyatri Dergisi tarafından yayınlanan bir araştırma, başkalarıyla duygularınız hakkında konuşmanın ruh halinizi değiştirmeye yardımcı olabileceğini ortaya çıkardı. Sizinle aynı durumu yaşamış kişilerle duygularınızı düzenli olarak paylaşabilirsiniz...

Balık yağı şart. DHA düzeyi düşük olan kadınlar arasında doğum sonrası depresyonlara daha sık rastlanıyor.

