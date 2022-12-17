Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanına çıktı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.



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