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Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanına çıktı

Doğuş Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 15:34
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Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanına çıktı

Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanına çıktı
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.


Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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