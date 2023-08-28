Doğuştan yalancı 4 burç ortaya çıktı. Aman dikkat

Sizi yarı yolda bırakabilirler. Bazen bazı durumlar insanlar yalan söyleyebiliyorken bazı insanlar sürekli yalan söylüyor. İşte astrolojiye göre doğuştan yalancı olan 4 burç...

Doğuştan yalancı 4 burç ortaya çıktı. Aman dikkat

Doğruları söylemek her zaman doğru ve en güvenilir seçenek olsa da bazen yalan söylenebiliyor. Özellikle bazı burçlar sürekli yalan söyleyebiliyor. O burca sahip tüm insanlar olmasa genel olarak güven olmuyor.

İşte doğuştan yalan söyleyen 4 burç:

İKİZLER BURCU

Gerçek Gündem’de yer alan bilgilere göre, İkizler bireyiyle bir işe girişecekseniz iki kez düşünmenizde fayda var. Hiç ummadığınız bir anda sizi yarı yolda bırakabilecek olan İkizler burcu, yalan konusunda en usta burçlardan biridir.

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KOVA BURCU

Kova bireyinin bir dediği diğerini tutmaz. Duyguları söz konusu olduğunda Kova bireyi, çelişkili burçlardan biridir. Kova burcundan biriyle ilişki yaşıyorsanız gerçekten hayatınız çok zor geçecektir. Gelişi güzel yalan söyleyen Kovalar adeta sizi hayattan soğutabilirler.

BALIK BURCU

Sözlerine güvenilmemesi gereken Balık burcu bireyiyle yaşamak oldukça zordur. Duygusal bir burç olarak bilinse de Balık bireyinin duyguları ancak kendisi için ön planda olur. Bir başkasının ne hissettiği çoğu zaman onların umurunda olmaz.

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AKREP BURCU

Çok yalancı oldukları bilinen Akrep burçları, istediklerini elde etmek için her yalana başvurabilir. Doyumsuz oldukları için çoğu zaman insanları çileden çıkarma konusunda usta olurlar.

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