Doktor bu ne

New York Eyalet Çevre Koruma Departmanı (NYS DEC) tarafından Facebook gönderisinde paylaşılan su canlısı hakkında yetkililer, yakalanan devasa balığın 1,8 metre boyunda ve 220 kilo gibi şaşırtıcı bir ağırlığa sahip bir Atlantik mersin balığı olduğunu açıkladılar.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Atlantik mersin balığını kritik derecede tehlike altında olan türler listesinde tutuyor. Anadrom yani nominal olarak tuzlu suda yaşayan ama üreme zamanı geldiğinde tatlı suya geçebilen bir tür olan Atlantik mersin balıklarının avlanılması yasak.

Hudson Nehri Haliç Programı çalışanları, yakaladıkları balığın henüz yumurtlamamış bir dişi olduğuna inanıyor. Görevliler, balıkların fotoğraflarını çekti, etiketlerini taradılar ve tekrar suya bırakmadan önce boyunu ve ağırlığını ölçtükten sonra koruma altına aldılar.