Doktor hastaya yumruk attı

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde epilepsi atağı geçiren hastaya “işim var. Size bakmıyorum” diyen doktorun, kendisine tepki gösteren kadının cep telefonu ile kayıt aldığını görünce yumrukla saldırdığı iddia edildi.

KAYNAK: İHA
Doktor hastaya yumruk attı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki geçtiğimiz Salı günü saat 19.30 sıralarında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde epilepsi atağı geçiren Çiğdem Aydemir (37), arkadaşı Çağla Karataş (32) ile birlikte acil servise geldi.

BAŞKA HASTA OLMAMASINA RAĞMEN “İŞİM VAR” DEDİ

Genç kadınlar burada kayıt işlemlerini yaptıktan sonra muayene ve tedavi için sarı alana yönlendirildi. Buraya gelen kadınlar nöbetçi doktor Şamil K., iddiaya göre Çiğdem Aydemir’e başka bir hasta olmamasına rağmen “biraz işlerim var” dedi.

Bunun üzerine arkadaşı Çağla Karataş doktora, Aydemir’in ayakta duramadığını söyledi. O esnada ayağa kalkıp yanına gelen doktor Şamil K. ile Aydemir arasında tartışma çıktı.

KAYIT ALTINA ALINDIĞINI GÖRÜNCE YUMRUK ATTI

Tartışmada durumunu anlatan kadına doktor Şamil K., “size bakmıyorum” diye karşılık verdi. O esnada görüntülediğini fark eden doktor Şamil K., Çağla Karataş’a yumrukla saldırdı. Tartışma ve saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.

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KADINLAR KELEPÇELENİP ODAYA KAPATILDI

Olayın ardından hastane dışına çıkmak isteyen Karataş, güvenlik görevlileri tarafından kovalanınca arbede yaşandı. Arbede esnasında orantısız güç kullanan görevliler, genç kadını ters kelepçe yaptıktan sonra polis noktasındaki odaya kilitledi. Epilepsi atağı geçiren Çiğdem Aydemir de hastanenin dışına çıkartılarak önden kelepçelendi.

KELEPÇELİ KADINLARA KÜFÜR EDİLDİ

O esnada onlarca güvenlik görevli ve saldırgan doktor Şamil K. iddiaya göre kadınlara küfür ve hakaret etti. Ortalığın karıştığı olaya müdahale etmek isteyen vatandaşlara da güvenlik görevlilerinin izin vermediği iddia edildi.

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BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olayın ardından beyaz kod ihbarı verilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, birbirlerinden şikayetçi olan doktor ve iki kadını gözaltına aldı. Hastanede darp raporu alınan taraflar ardından emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan iki kadına “tehdit ve hakaret” suçundan, doktora ise “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan taraflar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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