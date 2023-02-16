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Doktora diye evden çıkan kadının evi yandı

Manisa'nın Kula ilçesine çıkan yangında tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 15:37
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Doktor kontrolüne diye çıktığı evi yandı

Doktora diye evden çıkan kadının evi yandı
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İHA
Yangın, saat 11.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı kırsal Bebekli Mahallesi'nde meydana geldi. Doktor tedavisi için Kula ilçe merkezine gelen 62 yaşındaki Hatice Gök'ün ikametinden alevler yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar bir yandan kendi imkânları ile yangına müdahale ederken bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, henüz nedeni belirlenemeyen yangına müdahale etti.

Mahalleli vatandaşların da seferber olduğu yangın söndürme çalışmaları sonucunda çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında ikamet kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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