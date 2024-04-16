Doktor sevgili ifade verdi "Dengemi kaybedince balkondan düştüm. Birinin daha düşmüş. Savaş olduğunu fark ettim"

Kaynak: DHA
Doktor sevgili ifade verdi "Dengemi kaybedince balkondan düştüm. Birinin daha düşmüş. Savaş olduğunu fark ettim"
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaşanan trajik olayda, sağlık memuru Savaş Kazikoğlu'nun (30) balkondan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Doktor sevgilisi Türkan B. (29), verdiği ifadede, "Evimde buluştuk, alkol aldık. Sonrasında alkol etkisiyle aramızda tartışma çıktı. Camı açarak balkona çıktım, dengemi kaybederek düştüm. Daha sonra yerde birini gördüm, Savaş olduğunu fark ettim" dedi.

Olay, gece saatlerinde Ovacık ilçesi Kandolar Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Her ikisi de Ovacık Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık memuru Savaş Kazikoğlu ile doktor sevgilisi Türkan B., iddiaya göre bulundukları binanın 2'nci kat balkonundan düştü. Düşen 2 kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kazikoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Türkan B. ise Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, evde yapılan incelemede balkon korkuluklarının kırıldığı ve çok sayıda nörolojik hap bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan Türkan B.'nin tedavisi devam ederken, Kazikoğlu'nun ailesi suç duyurusunda bulundu.

Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, "İlimiz Ovacık İlçe Devlet Hastanesi'nde memur olarak görev yapan çalışma arkadaşımız Savaş Kazikoğlu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Soruşturma devam ediyor.

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