Doktora tecavüz skandalı! Halk sokağa döküldü

Doktora tecavüz skandalı

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde bir stajyer doktorun geçen hafta hastanede tecavüz edilip öldürülmesine yönelik ülke genelinde başlayan protestolar devam ediyor.

The Times of India gazetesinin haberine göre, Hindistan Tabipler Birliği, 32 yaşındaki stajyer doktorun tecavüze uğramasını ve öldürülmesini protesto etmek amacıyla bir günlüğüne bazı ameliyatları yapmayacaklarını açıkladı.

Tabipler Birliği, 17 Ağustos'ta "acil olmayan cerrahi operasyonları" 24 saatliğine durdurma kararı aldıklarını bildirdi. Batı Bengal'deki siyasi partiler ve diğer şehirlerdeki doktor dernekleri de olayı protesto etmeyi sürdürüyor. Bu amaçla bugün başlayıp hafta sonunda devam etmesi planlanan yürüyüşler düzenlendiği duyuruldu.

Stajyer doktorun tecavüze uğrayarak öldürülmesi ülke genelinde protesto edilirken benzer bir olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde çalıştığı hastaneden evine dönerken 30 Temmuz'da kaybolan hemşirenin cansız bedeni, kaybolmasından 9 gün sonra evine 1,5 kilometre uzaklıkta bulundu. Otopsi sonucunda hemşirenin tecavüze uğradığı belirlendi.

Saldırganı, kurbanın cep telefonunun izini sürerek yakalayan polis, hemşirenin yol boyunca takip edildiğini ve evine girmeden hemen önce saldırıya uğradığını aktardı.