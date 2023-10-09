Doktorların kritik hamlesi 9 aylık bebeği hayatta tuttu. İki belirtiyi görünce hastaneye koştular

Enfeksiyona bağlı kusma ve ishal sebebiyle Gaziantep'te özel bir hastaneye getirilen 9 aylık hemofili A hastası Muhammed Alparslan'ın hayatı, doktorların dikkatiyle kurtuldu.

Hastanede, bilinç değişikliği olduğu fark edilen Alparslan, beyin kanaması geçirdiği şüphesi ile bazı tetkiklere tabi tutuldu. Hastanın tanısı doğrulanarak hızlıca ameliyata alındı. Zorlu geçen ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan 9 aylık Muhammed bebek 18 gün yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kazanarak servise alındı. Beyin Cerrahı Uzmanı Op. Dr. Tevfik Güç, ameliyattaki başarının en büyük etkenin bebeğin gösterdiği gayret olduğunu ifade etti.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE DURUMU FARK EDİLDİ"

Hızlı teşhis ve başarılı ameliyat sonucu çocuğun hayata bağlandığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Uzm. Dr. Bilge Tütüncüler, “Hemofili a hastası olan ama daha önce faktör almamış, kanama problemi yaşamış bebeğimiz bize basit bir kusma ve ishal vakası olarak başvurdu. Takibimiz sırasında hastamızda bilinç değişikliği olduğunu fark ettik ve intrakranial kanama tanısını koyduk. Hızlı bir şekilde hareket edildi ve ameliyatı gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası yoğun bakımımızda takibe alındı. Bebek hastamızda kanama bozukluğu olduğu için riskli bir ameliyat geçirdi. Ameliyat iyi geçti. Başarılı bir ekip çalışmasıyla üstesinden geldik. Alparslan bebeği servise alacağımız için çok mutluyuz. Hemofili a, toplumda çok sık rastlanan bir hastalık değil. Gaziantep’te 250 çocuk hemofili a hastası ama hepsi faktör almıyor ve her hangi bir şekilde tedavi edilmiyor. Bizim hastamızda bize ilk geldiğinde tedavi almıyordu. Sadece takip altındaydı. Akut bir tablo ile karşımıza çıktı. Durumu çok iyi. Beyin cerrahisi, anestezi, yoğun bakım ekibimizde çalışan arkadaşlarımızın da başarısıyla beraber çocuğumuzu hayata bağladığımızı söyleyebilirim” dedi.

"AİLELERİN UYANIK OLMASI ÖNEMLİ"

Hemofili a hastalığının olmaması için anne ve babaların dikkatli olması gerektiği yönünde uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Tütüncüler, “Bu hastalığın olmaması için akraba evliliğinden uzak durmak gerekiyor. Çünkü hemofili a taşıyan genler birbiriyle karşılaşırsa o kadar bu hastalık ile karşılaşırız. Hemofili a hastalığı çocuklarda, emeklerken dizlerde geçmeyen morluklarla, sünnet ya da diş çekimi gibi minör cerrahide uzun süren kanamalarla kendini gösterebilir. Bu durumlarda ailelerin uyanık olması ve doktora başvurması oldukça önemlidir” ifadelerini kullandı.

"YETİŞKİN BİRİ OLSA KURTARAMAYABİLİRDİK"

9 aylık Muhammed Alparslan bebeğin ameliyatını gerçekleştiren ve bebeğin mücadelesine ve ailesinin destekleri ile başardıklarını anlatan Beyin Cerrahı Uzmanı Op. Dr. Tevfik Güç, “9 aylık hastamız Muhammed Alparslan’ı çok acil şartlarda ameliyata aldık. Çocuk hastalıklarında yatarken ani kanama sonucu beyinde basınç oluştu. Hastanemiz tüm imkânlarını kullandı. Faktörlerini tedarik ettik. Çok hızlı olarak ameliyata aldık ve istediğimiz gibi iyi geçti. Büyük bir beyin kanaması vardı ve onu boşalttık. Çocuk çok mücadele etti. Ailesi bize çok destek oldu, hep pozitif yaklaşımda bulundular. Ekip olarak bu çocuğu sağlıklı bir şekilde servise alabilmenin keyfi içerisindeyiz. Biz ameliyata girerken çok olumsuz girdik ama çocuğun mücadelesi ve bizim gayretimiz iyi bir sonuca vesile oldu. Hayat mücadelesinin ilk aşamasını başarıyla tamamladı. Bebeğin bundaki gayreti en büyük etkendi. Bu kanama bir yetişkinde olsa belki de kurtaramayabilirdik” şeklinde konuştu.

"BEBEĞİN DURUMU İYİ"

9 aylık bebeklerinin yaşadığı riskli hastalığa rağmen yaşam savaşını yendiğini ve durumunun iyi olduğunu söyleyen baba İbrahim Halil Açıkalın, “18 gün önce Muhammed Alparslan’ı enfeksiyondan dolayı hastaneye getirdik. Getirdikten sonra beyin kanaması geçirildiği öğrenildi. Hemofili A hastası olduğu için ilaçları da çok zor bulunuyor. Hemen ameliyata aldılar. Bizim çocuğumuzun beyin kanaması geçirmesi çok riskli. Çünkü hemofili A hastalarında kanında pıhtılaşma olmuyor. Bugün 18 gün süren tedavinin ardından servise alacaklar. Sol kolunda biraz hasar vardı, o da geçti. Şuan durumu iyi” diye konuştu.