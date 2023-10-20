Döküm sahası alev alev

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde atık döküm sahasında çıkan yangın makilik alana sıçramadan söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Döküm sahası alev alev

İHA'nın haberine göre, yangın, dün gece saatlerinde Yeşilbayır Mahallesi, Hürriyet Caddesi üzerindeki atık döküm sahasında çıktı.

Alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye, alevlere müdahale etmeye başladı. Geniş bir alandaki yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun çaba sarf etti.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından alevlerin makilik alana sıçraması önlendi.

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