Dokuz Oğuz'un yıldızı Kubilay Aka'dan dev anlaşma

Yönetmen Çağan Irmak’ın özel çocukların hikâyesini anlatan filmi “Sevda Mecburi İstikamet”teki oyunculuğu ve son olarak başrolünde yer aldığı asker dizisi “Dokuz Oğuz”daki performansıyla beğeni toplayan Kubilay Aka, yeni bir reklam anlaşmasına imza attı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçen yıl setten sete koşturan yakışıklı oyuncu ünlü bir şampuan markasıyla anlaştı.
Dokuz Oğuz dizisinin başrol oyuncularından Kubilay Aka, deprem bölgesine maddi destek sağlayan isimler arasında yerini almıştı.
Kubilay Aka, depremzedeler için maddi destek sağlayarak 200.000 TL bağış yapmıştı.
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