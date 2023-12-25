Dolaba su koydu diye kardeşini bıçakladı. Şoke eden kardeş kavgasında kan aktı

Kaynak: Haber Merkezi
Dolaba su koydu diye kardeşini bıçakladı. Şoke eden kardeş kavgasında kan aktı
Maltepe'de aynı evde yaşayan kardeşler arasında soğuk su kavgası çıktı. Ali T.'yi bıçaklayarak yaralan kardeşi Yakup T. hakkında 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; İstanbul'un Maltepe ilçesinde aynı evde beraber yaşayan iki kardeş arasında geçtiğimiz Ağustos ayında soğuk su kavgası çıktı.

Soğuk su içmeyi sevmeyen Yakup T., kardeşi Ali T.'nin suyu buzdolabına koyduğunu görünce kardeşime hakaretler ve tehditlerde bulundu.

Tartışmanın kavgaya dönmesi sonrası, ağabey Yakup T. mutfaktan aldığı bıçakla kardeşini defalarca göğsünden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleri sonucu kanlar içinde yere yığılan Ali T., can havliyle ağabeyini iterek kendisinden uzaklaştırabildi. Meydana gelen bıçaklı kavga sonrası ağır yaralı Ali T., hayati tehlike riskiyle hastaneye kaldırıldı.

Kardeşlerin birbirlerinden şikâyetçi olması üzerine açılan soruşturmada savcılık, müşteki şüpheli Yakup T.'nin öldürmeye elverişli silah sayılan bıçakla hayati bölgelerden birden fazla kere yaralayarak kardeşini öldürmeye teşebbüs ettiğini, müşteki şüpheli Ali T.'nin de kardeşi Yakup'u ittirerek yaraladığını değerlendirdi. Müşteki şüpheli Yakup T.'ye "Kardeşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis, müşteki şüpheli Ali T.'ye ise "Basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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