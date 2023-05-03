Dolandırıcı suçüstü yakalandı

Aydın’da kendisini polis olarak tanıtıp vatandaşı dolandıran şüpheli suçüstü yakalandı.

Dolandırıcı suçüstü yakalandı

İHA’nın haberine göre, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendilerini polis-savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık olayına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin, bir vatandaşın ikametinde gerekli tertibat alınarak yaptıkları operasyonda müştekiye ait toplam 150 bin TL değerindeki para ve ziynet eşyalarını almak üzere gelen kendisini polis olarak tanıtan İ.F. isimli şüpheli şahıs Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından suçüstü olarak yakalandı.

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Şüpheli gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla adliyeye sevk edildi

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