Dolandırıcı taksici Ortaköy'den Taksim'e 250 TL istedi. Müşteri videoya çekti

Ortaköy'de bir taksici Taksim'e gitmek isteyen yolcudan 250 lira istedi. Yolcu arabasına bindikten sonra taksimetreyi açmayan taksici görüntülendiğini fark edince "motor ışığı yandı" diyerek yolcuyu araçtan indirmek istedi. Yolcu itiraz edince de saldırdı.

KAYNAK: DHA
Dolandırıcı taksici Ortaköy'den Taksim'e 250 TL istedi. Müşteri videoya çekti

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Ortaköy'de bir taksici Taksim'e gitmek istediğini söyleyen kişiden 250 lira istedi. Taksimetre açmayan taksici görüntülendiğini farkedince yolcuyu, "motor ışığı yandı" diyerek araçtan indirmek istedi. Yolcu görüntü çektiğini söyleyince ise taksicinin saldırısına uğradı.

Beşiktaş Ortaköy'de bir kişi yol kenarında duran taksiciye Taksim'e gitmek istediğini söyledi. Taksici 250 lira talep etti. Ücreti kabul eden yolcu bir yandan da cep telefonuyla kayıt alarak araca bindi.

Kısa bir mesafe ilerledikten sonra şoför, görüntülendiğini fark edince motor ışığının yandığını belirterek durdu.

Kayıt alan yolcu ise şoföre başından beri cep telefonuyla görüntü aldığını ifade etti. Bunun üzerine şoför, kendisini görüntüleyen yolcuya saldırarak elindeki cep telefonunu almaya çalıştı. Arbede sonrası yolcu, taksiden indi.

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