Dolandırıcılardan seçim tuzağı. Aman dikkat

Yarın yapılacak yerel seçimlerin öncesinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy kullanacak milyonlarca vatandaşları oltalama riskine karşı uyardı.

Ofis’ten yapılan bir açıklama ile sosyal medya platformları üzerinden veya e-posta hesapları üzerinden e-Devlet Kapısı ismi ve görseli kullanılarak yerel seçimlerle ilgili oltalama faaliyetleri yapıldığının belirlendiği açıklandı.

Yapılan açıklamada "Seçmen Kaydı Bilgilerini Doğrulama, Seçmen Kaydı Sorgulama veya Oy Kullanacağınız Sandık Değişti gibi değişik başlıklarla e-Devlet Kapısı arayüzünü taklit ederek size ulaşan kimselere itibar etmemeniz, sizden talep edilen kişisel bilgilerinizi paylaşmamanız ve iletilen bağlantılara tıklamamanız bilgi ve iletişim güvenliğiniz açısından önem arz etmektedir. Seçmen kaydınız ve bilgileriniz için yalnızca e-Devlet Kapısı (https://turkiye.gov.tr), e-Devlet Kapısı Mobil Uygulaması, https://secmen.ysk.gov.tr, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ve YSK Başkanlığı Çağrı Merkezi (444 9 975) resmi kanallarına başvurunuz.” uyarıları yapıldı.