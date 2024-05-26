Dolandırıcıların bu tuzağına dikkat. Para kazanmak için bir sayfaya tıkladı hayatı karardı

Sosyal medya dolandırıcıları çeşitli yöntemlerle vatandaşları ağına düşürmeye devam ediyor. Bunun son örneği İstanbul’da yaşandı. Aysel Acar isimli bir kadının hayatı sosyal medyada gördüğü bir ilana tıklayınca karardı. Acar, 500 lirayla 39 bin lira kazanacağını hayal ederken bahis çetesinin ağına düştü.

Show Haber’de yer alan habere göre, Acar, sosyal medyada dolaşırken karşısına bir ilan çıktı. İlanda yazılanlara göre para kazanabileceğini düşünen Acar, sayfayı takip etmeye başlaması ile bahis çetesinin ağına düştü.

Acar, "Borcunuzu ödemek için sizlere yardımcı olmanızı istiyoruz, telefonunuzu gönderin' dediler. Ben de gönderdim” dedi.

Dolandırıcılar, Acar’a , ‘500 liralık kupon oynayalım, 39 bin lira kazanırsın’ dedi. Acar da böylece borçlarını ödeyebileceğini düşündü ancak büyük bir tuzağa düştüğünden habersizdi.

Dolandırıcıların tuzağına düşen Acar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sinan Bey diye birisi devreye girdi. 47 bin lirayı yollarsam paramın yurt dışından hesabıma geçeceğini söyledi. Dedim bu ne iş. Bahis işi dediler. Yolladım, 6 haneli şifremi verdim. Kredi çektiler. 100 bin lira daha istediler. Toplamda 450 bin kredi çektirip para aldılar."

Polise gidip şikayetçi olan Acar, "İlk defa başıma geldi. Büyük ders oldu. Böyle bir hataya düşmeyin. Ben zor durumda kaldım, sizler zor durumda kalmayın" dedi.