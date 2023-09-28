Dolandırıcıların ses kaydı ortaya çıktı: Her an sizin de başınıza gelebilir

Gazeteci Murat Ağırel, dolandırıcıların bilgilerini öğrendikleri yurttaşları ev ve cep telefonlarından arayıp kendilerini bankacı, hakim, savcı, polis ve jandarma olarak tanıtarak gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin ses kaydı paylaştı.

Dolandırıcıların ses kaydı ortaya çıktı: Her an sizin de başınıza gelebilir

Son dönemde bilgilerini öğrendikleri yurttaşları aramalar, mesajlar ve linklerle kendilerini bankacı, hakim, savcı, polis ve jandarma olarak tanıtan kişilerin gerçekleştirdiği dolandırıcılık faaliyetlerinde artış yaşanıyor.

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, sosyal medya hesabından dolandırıcıların ses kaydını paylaştı.

“HER AN SİZİN DE BAŞINIZA GELEBİLİR”

Ağırel, paylaşımına şu notu düştü:

"Yaşlı insanlar nasıl dolandırılıyor işte ses kaydı... O kadar profesyoneller ki ayırt etmek imkansız. Dolandırıcılar, Banka ve Sigorta şirketinden aradığını belirtip banka hesaplarında istedikleri gibi işlem yapıyorlar. Günlerdir bu konuyu işliyorum binlerce şikayet alıyorum. Her an sizin de başınıza gelebilir!"

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